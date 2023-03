POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - PKW Vollbrand auf der L523

Speyer (ots) - Am 21.03.2023 gegen 07:15 Uhr fuhren ein 47-jähriger PKW-Fahrer und hinter ihm eine 23-jährige PKW-Fahrerin an der Anschlussstelle Speyer-West auf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf und scherten in vorgenannter Reihenfolge vor dem LKW eines 54-jährigen, der die durchgehende Fahrbahn der B9 in Richtung Germersheim befuhr, in den Fließverkehr ein. ...

mehr