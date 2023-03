Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kraftstoff aus Tanks entwendet

Schifferstadt (ots)

In der Zeit von vergangenen Freitag bis letzten Montag brachen unbekannte Täter die Tankdeckel von zwei Firmenfahrzeugen auf, die auf einem mit einem Bauzaun umzäunten Gelände Am Sportzentrum abgestellt waren. Aus den Tanks der beiden Arbeitsmaschinen wurden dann circa 300 Liter Diesel Kraftstoff entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell