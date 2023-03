Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Bistro, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 20.03.2023 gegen 00:30 Uhr warfen unbekannte Täter mittels eines schweren Gegenstandes die Scheibe eines Bistros in der Bahnhofstraße ein. Zeugen stellten Stunden später das Loch fest und meldeten den Schaden der Polizei. Ob die unbekannten Täter durch das Loch eindrangen oder im Inneren etwas entwendeten, ist bislang unbekannt. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Kindertagesstätte besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat in der Nacht auf Montag gegen 0:30 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung St.-Guido-Straße und dem Arbeitsamt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

