Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leichtverletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall am Postplatz

Speyer (ots)

Am Montag gegen 09:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer die Bahnhofstraße und bog nach links auf den Postplatz ab. Eine 67-jährige Fußgängerin querte in diesem Moment die Fahrbahn auf dem Postplatz. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der PKW touchierte die 67-Jährige im Hüftbereich. Sie klagte über Schmerzen. Der Rettungsdienst verbrachte die Dame zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am PKW entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell