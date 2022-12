PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher nehmen Tresor mit +++ Brand in leerstehendem Gebäude +++ Einbrecher gehen leer aus +++ Autos mutwillig beschädigt +++ Auffahrunfall führt zu Straßensperrung

1. Einbrecher nehmen Tresor mit,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Saarstraße, Montag, 12.12.2022, 01:00 Uhr bis 04:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in Dornholzhausen in ein Seniorenwohnheim ein und entwendeten aus einem Büro den Tresor. Zwischen 01:00 Uhr 04:15 Uhr begaben sich die Einbrecher im Schutz der Dunkelheit zu dem Altenwohnheim in der Saarstraße und betraten unbemerkt den Haupteingang. Anschließend suchten sie ein Büro auf und hebelten die Zugangstür auf. Aus dem Raum entwendeten sie einen Tresor samt Inhalt und trugen diesen aus dem Gebäude. Aufgrund der Beschaffenheit des Tresors müssen die Täter auf der weiteren Flucht ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Brand in leerstehendem Gebäude,

Oberursel (Taunus), Berliner Straße, Montag, 12.12.2022, 15:10 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einem leerstehenden und baufälligen Gebäude in Oberursel zu einem Brand. Gegen 15:10 Uhr vernahmen Anwohner aus dem ehemaligen Gebäude der Post in der Berliner Straße einen Brandgeruch und informierten Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte zeigte sich, dass Unbekannte im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes mehrere Pappkartons angezündet hatten. Der Feuerwehr gelang es im Nu den Brand zu löschen. Es kam lediglich zu einer Beschädigung am Boden des Erdgeschosses. Derzeit wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen, weshalb die Kriminalpolizei in Bad Homburg die Ermittlungen übernommen hat und Hinweise zu etwaigen Verursachern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegennimmt.

3. Einbrecher gehen leer aus,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Steingritz, Montag, 12.12.2022, 15:30 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch am Montag in Bad Homburg keine Beute gemacht, jedoch mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Täter zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr die Terrassentür einer Doppelhaushälfte "Am Steingritz" auf und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Letztlich flüchteten die Kriminellen mit leeren Händen. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 erbeten.

4. BMW in Parkhaus demoliert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz, Montag, 12.12.2022, 13:50 Uhr bis 23:30 Uhr

(jn)Im Verlauf des gestrigen Montages wurde in einem Bad Homburger Parkhaus ein BMW mutwillig beschädigt. Durch den augenscheinlichen Fall von Vandalismus entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Das Fahrzeug parkte zwischen 13:50 Uhr und 23:30 Uhr in dem Parkhaus am Rathaus, als der oder die Unbekannten den Wagen zerkratzten, die Seitenspiegel abtraten und weitere Schäden verursachten. Hinweise bitte an die Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

5. Auto mutwillig zerkratzt,

Oberursel (Taunus), Zimmersmühlenweg, Montag, 12.12.2022, 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)In Oberursel kam es am Montag zu einem Fall von Vandalismus an einem schwarzen VW Golf. Zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr parkte der Wagen im Zimmersmühlenweg, als er von unbekannten Tätern an der Fahrerseite zerkratzt wurde. Zudem klebten die Vandalen Kaugummis auf die Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise können an die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 gerichtet werden.

6. Auffahrunfall führt zu Straßensperrung, Bundesstraße 8, Höhe Parkplatz Billtalhöhe, Montag, 12.12.2022, 18:15 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es auf der B8 zwischen Königstein und Glashütten zu einem Auffahrunfall zwischen einem Streufahrzeug und einem Pkw, welcher zu einer zwischenzeitlichen Fahrbahnsperrung führte. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Streufahrzeugs des Kommunalen Winterdienstes die B8 von Königstein in Richtung Glashütten. In Höhe des linksseitigen "Parkplatz Billtalhöhe" beabsichtigte der LKW auf eben diesen abzubiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein hinter dem Streufahrzeug fahrender 57-jähriger VW-Tiguan-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf dieses auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in einen rechtsseitigen Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro, wobei der LKW an der Unfallstelle Hydrauliköl verlor. Für die daraufhin notwendigen Bergungs-und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für gut zwei Stunden gesperrt bleiben.

