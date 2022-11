Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18:00-06:30 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen weißen Toyota Auris, welcher vor einem Wohnhaus an der "Hauptstraße" in unmittelbarer Nähe zum "Darpvenner Weg" parkte. Das Fahrzeug wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-ER 3004 geführt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710.

