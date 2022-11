Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - 17-Jährige leicht verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad gegen 15:30 Uhr die "Bissendorfer Straße" (L85) in Fahrtrichtung "Holsten-Mündruper-Straße". Beim Durchfahren der links abknickenden Vorfahrtstraße, missachtete ein männlicher Fahrzeugführer die Vorfahrt der 17-jährigen Georgsmarienhütterin. Der Unbekannte bog dabei mit seinem PKW von der "Voxtruper Straße" auf die L85 ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Motorradfahrerin stark ab und stürzte aufgrund dessen. Der Autofahrer hielt daraufhin an, entschuldigte sich kurz und fuhr anschließend davon. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401-83160.

