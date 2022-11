Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Attendorn (ots)

Am Dienstag (1. November) hat sich gegen 14:50 Uhr auf der Münchener Straße ein Verkehrsunfall eines 32-Jährigen ereignet. Dieser befuhr die Straße in Richtung Stadtzentrum. An einer Straßengabelung kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug zuerst gegen einen Baum und anschließend gegen einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von über 1,4 Promille auf. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Baum sowie dem Zaun im dreistelligen Eurobereich.

