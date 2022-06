Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220621.4 Heikendorf: Festnahme nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Heikendorf (ots)

Am Sonntag, 19.06.2022, kam es in Heikendorf in einem Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Der flüchtige Ladendieb konnte durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Nahbereich festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Beschuldigte einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt und kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Eine Mitarbeiterin eines Discounters in Heikendorf meldete der Polizeileitstelle Kiel am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, eine sich auffällig verhaltene Person im Supermarkt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heikendorf machten sich umgehend auf den Weg. Auf der Anfahrt zum Einsatzort teilte die Mitarbeiterin des Supermarktes mit, dass die männliche Person nun einen Diebstahl begangen hätte und flüchtig sei. Ebenso gab sie eine Täterbeschreibung ab. Nach Zeugenhinweisen nahm die Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Heikendorf den gesuchten Ladendieb fest. Das Stehlgut in Form von Kaffee im Wert von 250 Euro fanden die Beamtinnen und Beamten in einer Sporttasche, die wiederum in einer Mülltonne lag. Da es sich bei dem 34-jährigen Täter um einen bekannten Ladendieb handelte, verbrachte die Streifenwagenbesatzung diesen, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel, ins Polizeigewahrsam.

Der 34-Jährige wurde am gestrigen Tage, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel, einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser setzte einen bestehenden Untersuchungshaftbefehl wegen ähnlicher Delikte, welcher außer Vollzug gesetzt war, wieder in Kraft. Polizeibeamtinnen und -beamte verbrachten den gewerbsmäßigen Ladendieb in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei in Kiel übernommen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell