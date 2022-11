POL-OE: 77-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Kreisweit (ots) - Am Wochenende haben sich am Samstag (29. Oktober) in der Straße "Auf der Mark" in Lennestadt-Langenei sowie am Sonntag (30. Oktober) in der Franziskanerstraße in Olpe Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamtinnen ereignet. Bei dem Einsatzgeschehen in Lennestadt wurde eine 28-jährige Beamtin durch einen Schlag von einer 25-Jährigen am Oberarm leicht verletzt. Sie verblieb dienstfähig. In der ...

mehr