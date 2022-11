POL-OE: Hinweise nach Messing-Diebstahl gesucht

Lennestadt (ots) - Ein 14-jähriges Kind ist bei einem Fahrradunfall am Dienstag (1. November) gegen 15 Uhr auf einem Waldweg in Lennestadt-Hachen gestürzt und verletzt worden. Zuvor befuhr der Junge gemeinsam mit seinem Vater einen Waldweg und verlor im Gefälle die Kontrolle über sein Pedelec. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte ...

