Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall im Stadtteil "Wüste" - 15-Jährige schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 17:50 Uhr an der "Parkstraße" (kurz vor dem Kreuzungsbereich "Schnatgang") zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 15-Jährige schwer verletzt wurde. Ein 29-jähriger Osnabrücker fuhr mit seinem Seat in Richtung "Martinistraße", als er einen vor ihm haltenden Toyota übersah. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer des Toyotas blieb unverletzt. Seine 15-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

