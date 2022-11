Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 24-Jährige bei Unfall auf der Wersener Landstraße schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr die 24-jährige Fahrerin eines VW gegen 17:00 Uhr die Wersener Landstraße in Richtung stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die junge Frau kurz hinter der Einmündung zum "Serbenweg" nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW. Dieser wurde dadurch auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben. Die Osnabrückerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die PKW waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell