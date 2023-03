POL-PDLU: Speyer - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt (ots) - Leichte Verletzungen am Knie (Schürfwunden) erlitt ein 4-jähriges Kind in Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in der Hans-Purrmann-Straße. Das Kind, welches zu Fuß mit seiner Mutter auf dem Gehweg unterwegs war, lief urplötzlich zwischen dort geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Pkw eines 60-jährigen Schifferstadter erfasst, der zum Glück langsam fuhr. Das ...

