Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gully-Deckel aus Fahrbahn gehoben

Waldsee (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntagabend mitgeteilt, dass im Bereich der Schlichtstraße ein Hydrantendeckel auf der Fahrbahn fehlen würde. Hierdurch sei es aber nicht zu einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten konnte der fehlende Deckel auf dem Gelände einer naheliegenden Firma aufgefunden und wiedereingesetzt werden. Durch das Herausnehmen eines Gully-Deckels und einer daraus resultierenden Gefährdung oder Schädigung eines anderen Verkehrsteilnehmers kann der Tatbestand eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt sein, der mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe bestraft wird. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

