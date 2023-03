Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wildtier bringt zwei 18-Jährige auf Mofa zu Fall

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 22:55 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf einem Mofa den Radweg entlang der Landesstraße 528 (Iggelheimer Straße) in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Etwa 50 Meter vor der Vier-Wege-Kreuzung rannte ein unbekanntes Wildtier aus dem Wald auf den Radweg und kollidierte mit dem Vorderrad des Mofas. Hierbei stürzten der Fahrer und seine Sozia zu Boden und verletzten sich. Der Fahrer zog sich Schürfwunden am rechten Bein und den Händen zu, die Sozia zog sich ebenfalls Schürfwunden an den Händen zu und klagte über Schmerzen in Armen und Beinen. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Abklärung in ein Krankenhaus. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Die Polizeibeamten verständigten den zuständigen Jagdpächter und suchten vergeblich im Wald nach dem möglicherweise verletzten Wildtier.

