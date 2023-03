Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Randalierer an einem Abend in der Wormser und Wormser Landstraße

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 17:20 Uhr nahm ein 45-Jähriger in der Wormser Straße mehrere leere Obstkörbe aus Plastik von einer Geschäftsauslage auf, warf diese ohne erkennbaren Grund auf die Straße und schlug dann gegen einen Briefkasten. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 45-Jährigen unweit antrafen. Er zeigte gegenüber den Beamten zunächst selbstschädigendes Verhalten und schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein. Die Beamten eröffneten dem 45-Jährigen daher seine Ingewahrsamnahme. Daraufhin flüchtete er zu Fuß vor den Beamten, die ihn auf der Maximilianstraße im Bereich der Alten Münz einholten, zu Boden brachten und fesselten. Die Beamten brachten den 45-Jährigen zur Behandlung in eine Fachklinik.

Gegen 18:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen 56-jährigen Mann in der Wormser Landstraße, an einer Tankstelle seinen Fahrradhelm herumtrat, herumschrie und sich gegenüber Passanten distanzlos verhielt. Die Polizeibeamten trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten 56-Jährigen an, nahmen ihn zu seinem Schutz in Gewahrsam und veranlassten die sichere Verwahrung seines Fahrrades. Die Durchführung eines Atemalkoholtests gelang dem 56-Jährigen nicht.

