Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines E-Scooters

Schifferstadt (ots)

Am 17.03.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde am Hauptbahnhof in Schifferstadt der E-Scooter einer 24-jährigen Frau durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Es handelte sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi Mi3 im Gesamtwert von 444 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

