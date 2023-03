Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230310.2 Schellhorn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schellhorn (ots)

Donnerstagmorgen stellte der Mitarbeiter eines Hofes in Schellhorn einen erheblichen Schaden an einem Weidezaun im Bereich der Straße Tinnhof fest. Nach ersten Ermittlungen ist ein Verkehrsunfall aus der Nacht ursächlich für die Beschädigung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 07:45 Uhr erhielt der 62-Jährige von einem Bekannten den Hinweis, dass der Weidezaun in der Straße Tinnhof auf einer Länge von 20 Metern stark beschädigt sei. Der Mann begutachtete daraufhin die Örtlichkeit und stellte den beschriebenen Schaden fest. Der Mitarbeiter der Hofstelle suchte daraufhin die Polizei auf.

Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte das Verursacherfahrzeug aus Wielen in Richtung K53 gefahren sein. In der Kurve geriet der Fahrer vermutlich ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und rammte den Zaun. Danach entfernte sich der Fahrer in Richtung der Straße Alte Schmiede.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Preetz unter der Telefonnummer 04342 10770 zu melden.

Rebecca Marczynski

