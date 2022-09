POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Soey W. (13)

Mönchengladbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, 16. September, 16 Uhr und Montag, 19. September, 7.30 Uhr, Zutritt zu Büroräumen an der Kamillianerstraße verschafft. Augenscheinich versuchten die Täter zunächst durch ein mittels Glasschneider verursachtes Loch in einem Fenster in das Gebäude zu gelangen. Als der Versuch scheiterte, hebelten sie ein Fenster auf und konnten so zwei nebeneinanderliegende Büroräume durchsuchen. Ob etwas ...

mehr