POL-MG: Einbruch in Büroräume

Mönchengladbach (ots) - Falsche Handwerker haben sich am Freitag, 16. September, an zwei Tatorten in den Stadtteilen Mülfort und Am Wasserturm Zutritt zu Wohnungen verschafft und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Gegen 14.40 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 87-jährigen Frau an der Dohrer Straße und behauptete, er sei Wasserwerker im Auftrag der Stadt. Um etwas zu überprüfen müsse er in ...

mehr