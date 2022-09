Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Spendenübergabe 2022: "Pascal & Friends Benefiztour" lädt zum Pressetermin ein

Mönchengladbach (ots)

Wie bereits berichtet, haben sich vier Mönchengladbacher Polizisten - in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten - auch in diesem Jahr für ein ganz besonderes Projekt in den Sattel geschwungen: Sie brachen am Morgen des 26. Mai am westlichsten Zipfel Deutschlands (Isenbruch) zu einer 654 Kilometer langen Nonstop-Fahrradtour - und damit der vermutlich längsten Vatertagstour des Landes - nach Oberstdorf auf. Antrieb zu diesem Projekt fanden sie aus zwei Gründen: Zum Einem ist es die Erinnerung an ihren Freund und Kollegen Pascal, der selber leidenschaftlicher Radfahrer war, aber viel zu früh im Alter von nur 48 Jahren starb. An ihn und die gemeinsamen Zeiten zu denken, sich gemeinsam zu erinnern, war die Motivation für die Entstehung der Tour. Der zweite Grund ist die Idee, damit Spenden für wohltätige Zwecke sammeln zu wollen. Und das haben sie erfolgreich getan!

Nachdem die Tour nun schon eine Weile zurückliegt und sie die 654 Kilometer, 4.200 Höhenmeter und 37 Stunden Fahrtzeit verarbeitet haben, laden Pascal & Friends nun zur diesjährigen Spendenübergabe ein. Dann werden sie auch die Summe, die sie sich hart erradelt und dank großartiger Unterstützung erhalten haben, feierlich bekannt geben und die Spenden symbolisch an Vertreter der diesjährigen Spendenempfänger überreichen. Wichtig ist ihnen vor allem ein Hinweis: Dank Unterstützern und Sponsoren, die bei Verpflegung, Ausstattung etc. engagiert mitgeholfen haben, geht auch in diesem Jahr jeder einzelne Cent, der gespendet wurde, an die Organisationen, für die sie gedacht sind!

Und an wen gehen die Spenden genau?

Auch in diesem Jahr erhält die "Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V." die Hälfte der eingegangenen Spenden. Sie kümmern sich um die Kleinsten unserer Gesellschaft bei schweren Erkrankungen - und um ihre Familien. Um ein wenig Licht und Farbe in diesen schwierigen "Alltag" zu bringen.

https://www.kinderkrebsklinik.de

Die zweite Hälfte geht an den Wünschewagen des ASB. Diese wundervolle Initiative ermöglicht es Schwerstkranken, noch einmal an ihren Lieblingsort gebracht zu werden.

https://wuenschewagen.de.

Wann und wo ist die Übergabe?

Montag, 26.09.2022, 13 Uhr

Polizeipräsidium Mönchengladbach,

Räumlichkeiten der ehemaligen Kantine

Krefelder Straße 555,

41066 Mönchengladbach.

Interessierte Pressevertreter/-innen sind herzlich eingeladen, sich gegen 12.50 Uhr im Foyer des Präsidiums einzufinden. Von dort werden sie dann zu dem Termin gebracht.

Das Team von Pascal & Friends freut sich sehr auf Ihr Erscheinen und bittet um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Mönchengladbach. (cw)

