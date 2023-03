Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230309.2 Kiel: Zwei Jugendlich nach Raub auf Obdachlosen vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Polizeibeamte zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren fest, die im Verdacht stehen, einem 49-jährigen Obdachlosen, der sich im Bereich einer Bankfiliale an der Schevenbrücke aufhielt, seinen Rucksack geraubt und ihn verletzt zu haben. Eine Passantin hatte die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 00:30 Uhr traten die beiden 16-Jährigen an den 49-Jährige heran, der sein Schlaflager vor der Bankfiliale an der Schevenbrücke aufgeschlagen hatte. Nach einem kurzen Gespräch forderten sie den 49-Jährigen auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Als dieser dies verweigerte, schlugen die Jugendlichen mehrfach auf ihn ein. Der Mann konnte flüchten. Die Jugendlichen nahmen daraufhin einen Rucksack des 49-Jährigen an sich und entfernten sich vom Tatort. Eine Passantin, die den Vorfall beobachtet hatte, rief im gleichen Moment die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Geschädigten in der Nähe des Bahnhofs an. Auch der geraubte Rucksack konnte aufgefunden werden. Die beiden 16-Jährigen nahmen Einsatzkräfte kurz darauf im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Der 49-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell