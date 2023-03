Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230309.1 Kiel: 88-Jährige von Unbekannten in ihrer Wohnung verletzt. Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

Dienstagmittag verletzte ein Unbekannte eine 88-Jährige in deren Wohnung in der Rüsterstraße. Die Seniorin hatte die Frau, die um Hilfe gebeten hatte, in ihre Wohnung gelassen. Eine weitere weibliche Person hatte sich zwischenzeitlich ebenfalls Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die 88-Jährige erkannte, dass man sie bestehlen wollte, rief sie um Hilfe, wurde von einer der Frauen zu Boden geschubst und verletzte sich. Trotz der Hilfe durch einen Nachbarn konnten die Frauen mit einem weiteren Unbekannten flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:45 klingelte es an der Wohnungstür der 88-Jährigen in der Rüsterstraße 14. Vor der Tür stand eine weibliche Person, die offensichtlich um Hilfe bat. Eine verbale Verständigung war nicht möglich, weil die Frau vorgab, der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein. Während die 88-Jährige der Unbekannten in der Küche ein Glas Wasser anbot, gelangte eine weitere weibliche Person in deren Wohnung.

Als die 88-Jährige Geräusche hörte und sich in den Flur begab, sah sie die zweite weibliche Person, die eine Truhe durchsuchte. Die Seniorin rief lautstark um Hilfe und versuchte die Frau, der sie ein Glas Wasser gegeben hatte, am Verlassen ihrer Wohnung zu hindern. Die Unbekannte habe der 88-Jährigen daraufhin einen Stoß versetzt, der sie zu Fall brachte.

Ein 49-jähriger Nachbar, der die Hilferufe gehört hatte, versuchte eine der Frauen vor dem Haus aufzuhalten. Da er jedoch von einem unbekannten Mann mit einem unbekannten Schlagwerkzeug bedroht wurde, ließ er die Frau laufen.

Die beiden unbekannten Frauen und der unbekannte Mann flüchteten anschließend in einem weißen Kleinwagen.

Die 88-Jährige und ihr Nachbar gaben an, dass die Frau, die die Wohnung als erste betreten hatte, ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß und korpulent gewesen sei. Sie habe braune, schulterlange Haare gehabt und ein Strickkleid oder einen Rock in heller Farbe getragen.

Die zweite Frau soll ca. 35 Jahre alt und ca. 155 cm groß gewesen sein. Sie soll dunkle Oberbekleidung getragen und längere schwarze Haare gehabt haben.

Die männliche Person soll nach Auskunft des Nachbarn ca. 180 cm groß und ca. 50 Jahre alt gewesen sein. Er sei korpulent gewesen, habe dunkle, graumelierte Haare und einen dunklen Teint gehabt.

Ein Rettungswagen brachte die 88-Jährige in ein Krankenhaus. Zu der schwere ihrer Verletzungen können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Matthias Felsch

