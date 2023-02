POL-LDK: + 16-Jährige belästigt und bedrängt + Biker stürzt + Unfallfluchten in Atzbach, Wetzlar und Kröffelbach + Gullydeckel überfahren + Lkw-Kontrolle auf der A45 + Katalysatoren abgebaut +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Mit Pedelec gestürzt -

Brüche an einer Hand und an einem Schultereckgelenk trug ein 35-jähriger Radfahrer nach einem Sturz in der Mittelfeldstraße davon. Der Dillenburger war gestern Abend mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs. Als er Angehörigen zuwinkte, verlor er die Kontrolle über sein Bike, prallte gegen eine auf dem Gehweg abgestellte Mülltonne und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und seinen Transport in ein Siegener Krankenhaus.

Lahnau-Atzbach: Beim Vorbeifahren touchiert -

Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Asterweg geparkten 3-er BMW Kombi zurückließ. Der Wagen stand am Samstag, zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Vermutlich beim Vorbeifahrern streifte der flüchtige Unfallfahrer den Kombi beim Vorbeifahren. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unfallflucht in der Spinnereistraße / Jugendliche als wichtige Zeugen gesucht -

Nach einer Unfallflucht am Sonntagmorgen in der Spinnereistraße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zwischen dem Asia-Restaurant und dem DLRG parkte am Fahrbahnrand ein schwarzer Passat Kombi. Als die Besitzerin zu ihrem Passat zurückkehrte, sprachen sie mehrere Jugendliche an. Sie hatten beobachtet, wie der Fahrer eines vor dem Passat geparkten Range Rover rückwärts gegen die Front des Passats geprallt und anschließend in Richtung Buderus Arena davongefahren war. Sie erklärten weiter, dass an dem grau-grünen Range Rover LM-Kennzeichen (Limburg-Weilburg) angebracht waren. Ohne das Eintreffen einer Polizeistreife abzuwarten, entfernten sich die Jugendlichen. Für die Ermittlung des flüchtigen Unfallfahrers sind diese Jugendlichen wichtige Zeugen. Der Unfallfluchtermittler bittet sie sich dringend bei der Wetzlarer Polizei zu melden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass neben dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-Kennzeichen) einer der mittleren Buchstaben des Nummernschildes ein "A" beinhaltete und in der dreistelligen Ziffernfolge die Zahl "65" vorkam. Die Jugendlichen und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder zum Unfallwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei den Wetzlarer Ordnungshütern zu melden.

Waldsolms-Kröffelbach: Wer fuhr den blauen VW Golf Cabriolet? -

Am frühen Samstagmorgen, um kurz vor 06.00 Uhr, meldeten sich gleich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Wetzlarer Polizei. Demnach stand auf der Landstraße zwischen Brandoberndorf und Kraftsolms, in Höhe des Abzweigs nach Kröffelbach, ein unfallbeschädigter blauer VW Golf. Der Fahrer oder Beteiligte, so die Zeugen, seien nicht mehr an der Unfallstelle. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer etwa zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr mit seinem Golf Cabriolet in Richtung Brandoberndorf fuhr. In einer leichten Linkskurve touchierte er rechts die Leitplanke, schleuderte um 180 Grad herum und kam an der Leitplanke zum Stehen. Der Golf ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Golffahrer flüchtete vom Unfallort. Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen und fragt: Wer hat am frühen Samstagmorgen, etwa zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr den Aufprall des blauen VW Golf Cabriolet gegen die Leitplanke beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer machen oder hat am Unfallort entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Gullydeckel sorgt für Gefahr -

Nach einem sogenannten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Willy-Brandt-Platz, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. In der Nacht von Montag auf Dienstag hoben Unbekannte einen Gullydeckel aus einem Schacht und legten ihn auf die Fahrbahn. Morgens gegen 05.40 Uhr erkannte die Fahrerin eines Fiat Panda das Hindernis zu spät und überfuhr den Gullydeckel. Hierbei blieben Schäden am Unterboden des Pandas zurück. Zeugen, die die Täter beim Herausheben des Gullydeckels beobachteten oder die sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - A 45: Polizei und Zoll kontrollieren Lkw auf der Sauerlandlinie -

Mit dem Fokus auf den Güterverkehr der A 45, richteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz "Vogelsang" ein. Unterstützt wurden die Kolleginnen und Kollegen von einer Kontrollgruppe des Zolls. Gestern Morgen, zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr stoppten sie insgesamt 12 Lasterfahrer, die zwischen Wetzlar-Ost und dem Wetzlarer Kreuz in Richtung Dortmund unterwegs waren. An fünf Sattelzügen bemängelten die Experten die Ladungssicherung. Drei Brummifahrer mussten nachzurren und durften ihre Touren anschließend fortsetzen. Die Fracht von zwei Lkw musste komplett neu verladen werden, da eine Sicherung vor Ort nicht möglich war. Die Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers eines in den Niederlanden zugelassenen Trucks hatte für den aus Rumänien stammenden Fahrer Konsequenzen. Bei erlaubten 80 km/h auf unseren Autobahnen, hatte er seinen Laster auf bis zu 109 km/h beschleunigt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen. Weil ihm sein Drogenschnelltest die Einnahme von Amphetamin nachwies, musste sich ein 62-jähriger Lasterfahrer einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt zu. Für einen 39-jährigen Rumänen hatte die Kontrolle im Lahn-Dill-Kreis ein verhängnisvolles Ende: Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl von 40 Tagessätzen in Höhe von insgesamt 1.600 Euro vorlag. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wetzlar: Unbekannter belästigt Jugendliche / Polizei bittet um Mithilfe -

Nach einem Vorfall in der Buslinie 14 ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Nachstellung gegen einen bisher unbekannten Täter. Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr saß das 16-jährige Opfer gemeinsam mit einer Freundin in dem Bus. Kurz nach der Abfahrt vom ZOB setzte sich der Unbekannte neben die Jugendliche, obwohl er vorher auf einem anderen Platz gesessen hatte. Unaufgefordert zeigte er ihr Bilder von sich und wollte sie in ein Gespräch verwickeln. Die 16-Jährige fühlte sich bedrängt und verließ mit ihrer Freundin den Bus. Der Unbekannte war nach Einschätzung der Jugendlichen syrischer Herkunft, zwischen 20 und 30 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte schwarze kurze Haare und einen Bart. Auffällig waren seine dunklen Warzen unterhalb eines Auges. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Buslinie 14, die vom ZOB startete, gegen 18.30 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel und Wetzlar: Kat geklaut -

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen in Oberbiel und in Wetzlar Kat-Diebe zu. Zwischen 18.00 Uhr und 11.00 Uhr stand auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Oberbieler Wetzlarer Straße ein grauer Golf. Von diesem flexten die Täter den Kat ab. In der Wetzlarer Hainstraße erwischte es in derselben Nacht den Besitzer eines dort geparkten grauen dreier BMW. Auch von diesem Pkw montierten die Täter den Katalysator ab. Ein Anwohner der Hainstraße nahm gegen 03.00 Uhr Flexgeräusche wahr. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Wetzlarer Straße in Oberbiel oder in der Wetzlarer Hainstraße beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

