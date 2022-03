Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag den 13.03.2022 kam es in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in Hockenheim zu verbalen Streitigkeiten unter den Gästen. Nachdem ein 44-jähriger Gast des Lokals verwiesen wurde, verließen der Beschuldigte sowie seine Begleitung ebenfalls das Lokal. Auf dem Parkplatz kam es dann zu einem Angriff auf den 44-jährigen Geschädigten durch diese Gruppe. Als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Täter zu Fuß in verschiedene Richtungen. Anhand der Zeugenaussagen wurde umgehend die Fahndung nach den Tätern aufgenommen, welche aber negativ verlief. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise auf einen der Tatverdächtigen gewonnen werden. Der Geschädigte wurde durch den Angriff nicht schwerer verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim (Tel. 06205/28600) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell