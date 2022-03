Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld, Pressemeldung Nr. 2

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 12:37 Uhr ein 31-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in einem Audi A4 die L 536 von Schriesheim kommend in Richtung Wilhelmsfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Er bekam das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle und geriet daraufhin mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Dort befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta die Gegenfahrbahn. Sie versuchte offensichtlich noch zu bremsen, konnte aber dem Audi nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in einer nahe gelegenen Klinik. Der 31-jährige Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Eine Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand bei beiden Personen aber nicht. Die L 536 war für die Rettungsmaßnahmen ca. 4 Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt.

