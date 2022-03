Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Brand einer Grillhütte, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Bei dem Brand einer Grillhütte im Heidelberger Stadtwald oberhalb der Weststadt entstand am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Hütte brannte hierbei vollständig aus. Ein 68-Jähriger, der in der Hütte übernachtet hatte, steht im Verdacht, das Feuer beim Zubereiten einer Mahlzeit unabsichtlich verursacht zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell