Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schlichter mit Schlagring verletzt

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidenheim in der Grabenstraße eine Personengruppe. Dabei stellten sie fest, dass ein Jugendlicher eine Gesichtsverletzung aufwies. Er gab an, dass er bei einem Streit schlichten wollte. Ein 17-jähriger Beteiligter holte einen Schlagring aus der Tasche und schlug dem Jugendlichen ins Gesicht. Anschließend rannte der Aggressor davon. Der Geschädigte musste in der Klinik versorgt werden. Der Geflüchtete ist namentlich bekannt und wird Ziel der Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung sein.

++++++++++++++++++++++++2224455;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell