Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kollidierten zwei Fahrzeuge im Bereich der Einmündung Langensalzaer Straße/Am Köpping. Ein 93-Jähriger stieß mit seinem Toyota mit dem VW einer 70 Jahre alten Dame zusammen. Hierbei entstand an beiden PKWs Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8.000 Euro, der Toyota musste abgeschleppt werden. (db)

