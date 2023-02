Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Aggressiver Taxigast verletzt drei Polizisten in Aßler

Dillenburg (ots)

--

Mit einer Bisswunde, Prellungen und Schürfwunden endete am frühen Sonntagmorgen für drei Wetzlarer Polizisten ein Einsatz wegen eines aggressiven Taxigastes. Erst der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes zeigte Wirkung bei dem 24-jährigen Aßlarer.

Gegen 00.30 Uhr informierte ein Taxifahrer die Wetzlarer Polizei über zwei männliche Fahrgäste, die in seinem Wagen einen handfesten Streit ausgetragen hatten. Er habe seinen Wagen daraufhin in der Herborner Straße angehalten und einen der Gäste seines Taxis verwiesen. Auf der Straße zeigte sich der des Taxis verwiesene Mann dann äußerst aggressiv und versuchte vorbeifahrende Autos anzuhalten. Wenig später erreichten die Wetzlarer Ordnungshüter mehrere Meldungen von Anwohnern der Herborner Straße, dass sich ein Pärchen heftig auf der Straße streiten würde. Wie sich später herausstellte, hatte der des Taxis verwiesene Mann seine Freundin angerufen, die ihn dort abholen wollte und letztlich mit ihm in Streit geraten war.

Als zwei Streifen in der Herborner Straße eintrafen, saß der augenscheinlich verletzte 24-Jährige auf dem Boden. Er hatte von der Auseinandersetzung im Taxi Verletzungen an den Händen und am Hals davongetragen. Die Ordnungshüter sprachen ihn an, worauf dieser ohne erkennbaren Grund aufsprang und sie angriff. Er trat und schlug nach ihnen und biss einem der Kollegen in die Hand. Die Polizisten überwältigten den Aßlarer und riefen einen Rettungswagen hinzu. Da der 24-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutentnahme an. Während seiner Behandlung im Krankenhaus zeigte der Aßlarer weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten und versuchte ständig die Streifenbesatzungen anzugreifen. Die Wetzlarer Polizisten riefen eine mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) ausgestatte Streifenbesatzung der Gießener Polizei hinzu. Die Androhung, dieses Gerät gegen ihn einzusetzen, beeindruckte den 24-Jährigen augenscheinlich, so dass er die Angriffe gegen die Polizisten einstellte.

Nach der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest und brachten ihn zur Wetzlarer Polizeistation. Auch hier widersetzte er sich massiv der angeordneten Blutentnahme. Erst die erneute Androhung das DEIG gegen ihn einzusetzen zeigte Wirkung. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der 24-jährige Aßlarer im Polizeigewahrsam ausgenüchtert. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung zu. Die drei verletzten Kollegen konnten ihren Dienst fortsetzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell