POL-LDK: + VW Bus beschädigt + Nach Spiegelunfall in Hörbach geflohen + Unfallflucht auf Rittal-Parkplatz +

Haiger-Allendorf: An VW Bus vergriffen -

In der Wachenbachstraße ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an einem blauen VW Bus aus. Der Bulli parkte zwischen Mittwoch, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, gegen 11.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 13. Die Täter klappten beide Außenspiegel nach vorne, brachen einen Frontscheibenwischer ab und trieben Kratzer in die Motorhaube. Angaben zur Höhe der Reparaturkosten können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Hörbach: Spiegel krachen aneinander -

Nach einem Spiegelunfall in Höhe der Shell-Tankstelle in Hörbach bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstag, gegen 13.05 Uhr fuhr vom Kreisverkehr der Bundesstraße 255 kommend ein silberfarbener VW Transporter in Richtung Hörbach. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Auf den Lüppen" kam dem Transporter ein Wohnmobil entgegen. Der Fahrer des Wohnmobils steuerte sein Gefährt teilweise in den Fahrstreifen des Transporters, so dass die Spiegel aneinander krachten. Ohne sich um den Schaden am Bulli zu kümmern, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt mit dem Wohnmobil in Richtung Kreisverkehr fort. Die weißen oder silberfarbenen Spiegelteile des Wohnmobils weisen auf den Hersteller Ducato hin. Zeugen, die Angaben zu dem Wohnmobil mit frischem Unfallschaden am linken Außenspiegel machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Parkplatzrempler bei Rittal -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Parkplatz der Firma Rittal auf dem Stützelberg zurückließ. Am Montag, zwischen 06.45 Uhr parkte dort ein schwarzer Skoda Octavia. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Skoda am Heck und beschädigte die Stoßstange. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

