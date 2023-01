Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230106.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits im November 2022 kam es in Kiel-Mettenhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug einen parkenden PKW und entfernte sich unerlaubt. Das Polizeibezirksrevier sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntag, 20.11.2022, gegen 19:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge aus einer Wohnung heraus eine Verkehrsunfallflucht im Bergenring Höhe der Hausnummer 28. Nach Angaben des Zeugen sei ein weißer VW Caddy mit einer männlichen Person besetzt durch einen weißen Transporter abgeschleppt worden und dabei gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra gefahren. Danach hätte sich das Gespann in Richtung Skandinaviendamm entfernt. Der Zeuge, der mittlerweile zu Fuß den Unfallort aufgesucht hatte, hätte eine vorbeifahrende weibliche Person in einem Volvo angesprochen und sie gebeten, den Verursachern hinterherzufahren, da er kein Kennzeichen hätte ablesen können. Dem Anliegen sei sie nachgekommen. Sie hätte das Kennzeichen des VW Caddy abfotografiert und dem Zeugen mündlich mitgeteilt. Hierbei kam es vermutlich zu einem Übermittlungsfehler. Das Foto sei nicht verschickt worden.

Der blaue Opel Astra wies Beschädigungen in Form von Lackkratzern auf der gesamten Fahrerseite auf. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 4000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacherfahrzeug beziehungsweise zum Kennzeichen machen können. Insbesondere wird nach der Zeugin gesucht, die ein Foto von dem Verursacherfahrzeug gemacht hat. Hinweise nimmt das Polizeibezirksrevier unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Eva Rechtien

