POL-KI: 230105.2 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raubüberfall auf Tabakgeschäft

Kiel (ots) - Bereits am Mittwoch vor Weihnachten kam es an der Kreuzung Ringstraße / Schützenwall zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem PKW. Nach Angaben der Anzeigenden hielt sie am 21.12.2022 gegen 11:00 Uhr verkehrsbedingt und über die übliche Ampelphase hinaus mit ihrem grauen VW Caddy im Kreuzungsbereich Ringstraße aus Richtung ...

mehr