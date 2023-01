Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230102.3 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits am Mittwoch vor Weihnachten kam es an der Kreuzung Ringstraße / Schützenwall zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem PKW.

Nach Angaben der Anzeigenden hielt sie am 21.12.2022 gegen 11:00 Uhr verkehrsbedingt und über die übliche Ampelphase hinaus mit ihrem grauen VW Caddy im Kreuzungsbereich Ringstraße aus Richtung Sophienblatt kommend in Richtung Schützenwall, da ein LKW ein Wendemanöver durchführte. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Mercedes Coupe sei über den Schützenwall aus Richtung Autobahn kommend in den Kreuzungsbereich gefahren, habe mit dem PKW ihren VW Caddy touchiert und habe sich dann vom Unfallort in Richtung Exerzierplatz entfernt.

Der Mercedes müsste auf der Fahrerseite vorne beschädigt sein.

Die 70-jährige Fahrerin konnte ihre Fahrt mit einem leichten Schaden an der Fahrerseite des Autos fortsetzen und suchte eine Polizeistation zur Anzeigenerstattung auf.

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacherfahrzeug beziehungsweise zum Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt das Polizeibezirksrevier unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Eva Rechtien

