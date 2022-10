Polizei Hagen

POL-HA: Zwei verletzte Jugendliche nach Unfall mit Tretroller

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (16.10.2022) gegen 22.20 Uhr fuhren zwei Jugendliche gemeinsam mit einem Tretroller in der Langenkampstraße und stürzten. Die 15-Jährige, die den Roller lenkte, und der 17-Jährige, der als "Beifahrer" hinter ihr auf dem Roller stand, rutschten vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn weg und stürzten zu Boden. Sie waren in Richtung Bahnstraße unterwegs und verloren in einer Kurve die Kontrolle. Die beiden Jugendlichen verletzten sich bei dem Unfall und kamen jeweils zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizisten informierten die Erziehungsberechtigten über den Unfall und übergaben ihnen den Tretroller. (arn)

