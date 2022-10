POL-HA: E-Scooter Fahrer unter Einfluss von BTM angehalten

Hagen (ots) - Am 14.10.2022 um 15.10 Uhr wurde ein Kraftfahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Graf-von-Galen-Ring angehalten. Die Kontrolle ergab den Verdacht, dass der 39-Jährige Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de Homepage: ...

