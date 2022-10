Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Ex-Partnerin mit Holzstiel und besprüht sie mit Pfefferspray

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Wehringhauser Straße kam zwischen einem ehemaligen Paar zu körperlichen Übergriffen. Freitag (14.10.2022) gegen 22 Uhr suchte ein 34-Jähriger die Wohnung des neuen Lebenspartners seiner Ex-Freundin auf und trat die Tür ein. Er kam hinzugerufenen Polizisten mit einem großen Holzstiel im Treppenhaus entgegen. Es stellte sich heraus, dass er in der Wohnung randaliert hatte und diverse Möbel beschädigte. Er schlug zudem gegen das Bein der Hagenerin, anschließend besprühte er sie mit Pfefferspray. Der neue Freund der Frau verwies den 34-Jährigen der Wohnung. Der Hagener ist bereits in der Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getreten und bedrohte sowie verletzte seine Ex-Freundin. Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest und fertigten Strafanzeigen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

