Polizei Hagen

POL-HA: Auto auf Parkplatz in Hohenlimburg aufgebrochen und stark beschädigt - Zeugen gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht von Freitag (14.10.2022) auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter in Hohenlimburg das Auto eines 28-jährigen Mannes und stahlen diverse Gegenstände daraus. Gegen 01.00 Uhr bestreiften Polizeibeamte die Iserlohner Straße und fuhren dabei auch über den Parkplatz des Sportplatzes Ostfeld. Dort sahen sie einen geparkten BMW, der rundherum beschädigt war. In sämtlichen Karosserieteilen erkannten sie Löcher. Außerdem waren die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür sowie des Schiebedaches eingeschlagen. Darüber hinaus waren alle vier Reifen platt und auch im Innenbereich beschädigten die Unbekannten sämtliche Bedienelemente. Die Beamten ermittelten den 28-jährigen Fahrer des Autos. Dieser erkannte, dass die Täter neben einem mobilen Navigationsgerät auch Schmuck aus dem BMW gestohlen hatten. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

