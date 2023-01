Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230105.1 Kiel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte eine 16-Jährige vorläufig fest, die im Verdacht steht, einen 41-Jährigen mit einem Messer leicht im Gesicht verletzt zu haben. Vorausgegangen soll ein Streit des 41-Jährigen mit seiner 36-jährigen Freundin im Sophienblatt gewesen sein, in den die 16-Jährige und ein 18-jähriger Bekannter eingegriffen hätten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand seien der 41-Jährige und seine 36-jährige Freundin gegen 16:30 Uhr im Sophienblatt, am dortigen Busbahnhof, in einen verbalen Streit geraten. Die 16-Jährige und ihr 18-jähriger Bekannter hätten den Streit beobachtet und hätten schlichtend in diesen eingreifen wollen. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen und dem 18-Jährigen gekommen. Die 16-Jährige habe daraufhin in die Auseinandersetzung eingegriffen und den 41-Jährigen leicht mit einem Messer an der Wange verletzt. Anschließend seien die 16-Jährige und ihr Bekannter in einen Bus gestiegen.

Dem erheblich alkoholisierten 41-Jährigen mussten von den vor Ort ebenfalls eingesetzten Beamten der Bundespolizei aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Beleidigungen gegen die Beamten zunächst Handfesseln angelegt werden. Eine Behandlung in einem Krankenhaus lehnte er ab. Er wurde nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort entlassen.

Der Bus, in den die 16-Jährige und ihr Bekannter gestiegen waren, konnte nach Zeugenhinweisen von einer Streifenwagenbesatzung in Höhe des Exerzierplatzes gestoppt werden. Die 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Vater übergeben. Ein Messer stellten die eingesetzten Beamten sicher.

Das 3. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten der Bundespolizei fertigten gegen 41-Jährigen eine Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell