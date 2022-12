Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall fordert 14.000 Euro Blechschaden

Singen (ots)

Ein Blechschaden geschätzt in Höhe von rund 14.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Audi-Fahrer am frühen Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Industriestraße auf Höhe der Einfahrt zu einem Discounter verursacht hat. Ein 22-jähriger Fahrer des Audi A1 war auf der Industriestraße in Richtung Bohlinger Straße unterwegs und bemerkte auf Höhe der Einfahrt zu einem Discounter zu spät, dass ein vor ihm fahrender 43-Jähriger mit einem Toyota Auris seine Geschwindigkeit verringerte. In der Folge prallte der Audi gegen das Heck des Toyotas. Die beiden Autofahrer blieben dabei unverletzt. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 10.000 Euro und der am Toyota auf rund 4.000 Euro.

