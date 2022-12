Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht verursacht

Trossingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Straße "Am Stadtgarten" am Mittwoch, im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, verursacht. Der Unbekannte streifte einen schwarzen Audi A6, der am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 12 parkte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell