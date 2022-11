POL-PDWIL: Wohnungseinbruch in Prüm

Hillesheim (ots) - Im Tatzeitraum 11.11.2022 bis 17.11.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter in den Bereich des Norma-Marktes in Hillesheim. Hier beschädigten sie vermutlich durch gezielte und absichtliche Tritte die Leichtbaufassade des Einkaufmarktes. Es entstanden Löscher an der Fassade. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

