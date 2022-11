POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Flucht

Beinhausen (ots) - Am 18.11.2022 gegen 07:26 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus dem Bereich der VG Kelberg stammender Rollerfahrer (Kleinkraftrad) die Landstraße 46, von Kelberg kommend in Richtung Beinhausen. Hier kam er in einer Kurve in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug zu Fall. Das Fahrzeug rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte ...

