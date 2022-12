POL-KN: (Lkr. Konstanz/ Tuttlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis/Rottweil) Hinweise Ihrer Polizei zum Silvesterfeuerwerk

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 12.45 Uhr und 21.00 Uhr, einen Diebstahl auf der Riedstraße begangen. Der Unbekannte stahl einen am Haltepunkt Wollmatingen am dortigen Fahrradständer angeschlossenen E-Scooter der Marke Segway. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb, oder den Verbleib des Scooters nimmt der Polizeiposten ...

