Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter gestohlen

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 12.45 Uhr und 21.00 Uhr, einen Diebstahl auf der Riedstraße begangen. Der Unbekannte stahl einen am Haltepunkt Wollmatingen am dortigen Fahrradständer angeschlossenen E-Scooter der Marke Segway. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb, oder den Verbleib des Scooters nimmt der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0, entgegen.

