POL-NOM: Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt

Northeim (ots) - Northeim, Hugo-Wolf-Weg, Dienstag, 06.09.2022, 21.35 Uhr Northeim, Am Frauengraben, Dienstag, 06.09.2022, 23.20 Uhr NORTHEIM (Wol) - Brände können schnell gelöscht werden. Am Dienstag kam es zu zwei Bränden, wobei es bei kleinen finanziellen Schäden blieb. Der erste Brand ereignete sich um 21.35 Uhr in der Straße "Hugo-Wolf-Weg". Der Geschädigte bemerkte selbst den Brand. Bei dem Brand geriet eine Hecke im Garten in Brand. Die Ursache des Brandes ist ...

