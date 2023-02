Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + gekipptes Fenster hilft Einbrechern + Einbruch scheitert + Fluchten in Stadtallendorf, Wehrda und Marburg + Nach Straßenverkehrsgefährdung in Marburg Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Lohra-Weipoltshausen: Über Fenster eingestiegen -

Am Dienstagmorgen rückte ein Einfamilienhaus in der Karl-Müller-Straße in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr griffen die Täter durch ein lediglich gekipptes Fenster, legten den Griff um und stiegen ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Diege im Haus sämtliche Räume. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen ein Tablet, Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Dienstagmorgen in der Karl-Müller-Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Einbruch in Praxis scheitert -

Auf Wertsachen aus einer Tierarztpraxis hatten es Unbekannte in der Frauenbergstraße abgesehen. Die Täter schleuderten einen Stein gegen ein Fenster der Praxis. Die äußere Scheibe des mehrfachverglasten Fensters zerbrach. Offensichtlich ließen die Täter anschließend von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 an die Polizei in Marburg zu wenden.

Stadtallendorf: Nach Unfall weitergefahren -

Einen Schaden von rund 1.200 Euro ließ ein unbekannter Unfallfahrer an einem in der Niederkleiner Straße geparkten Seat zurück. Am Dienstag, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr parkte der weiße "Arona" in Höhe der Hausnummer 39. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige die Frontstoßstange des Seats. Hinweise zum Unfallfahrer nehmen die Ermittler der Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050 entgegen.

Marburg: Verkehrsgefährdung vor der Elisabethenkirche / Polizei sucht Zeugen -

Gestern Nachmittag beobachtete eine Streifenbesatzung der Marburger Polizei auf der Kreuzung Deutschhausstraße und der Sttraße "Pilgrimstein" eine Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittler bitten die gefährdeten Autofahrer sich bei der Marburger Polizei zu melden.

Der Fahrer eines grauen Toyota Yaris bog gegen 13.15 Uhr von der Deutschhausstraße nach links in die Straße "Pilgrimstein" ab und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Die Entgegenkommenden mussten scharf abbremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Streife stoppte den 26-jährigen Fahrer und konfrontierte ihn mit seinem rücksichtslosen und gefährlichen Fahrverhalten. Sein Urintest reagierte positiv auf THC - bei der Durchsuchung seines Toyotas entdeckten die Ordnungshüter in einem Rucksack eine geringe Menge an Marihuana. Der Marburger musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen ihn wird wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die Ermittler bitten diejenigen Autofahrer, die am Dienstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung vor der Elisabethenkirche von dem Fahrer des grauen Toyota Yaris ausgebremsten und gefährdeten wurden, sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizeistation Marburg zu melden.

Marburg-Wehrda: Parkplatzrempler am Diakonie-Krankenhaus -

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Diakonie-Krankenhauses in der Straße "Hebronberg" bittet die Marburger Polizei um Mithilfe. Dort stand am Montag, zwischen 07.00 Uhr und 12.45 Uhr ein weißer VW Up. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren dessen Heck touchierte und dort einen Schaden von rund 500 Euro zurückließ. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Gegen Laterne geprallt und abgehauen -

Am Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer am Barfüßertor eine Straßenlaterne. Gegen 07.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Brummifahrer mit seinem Laster auf dem Parkdeck rangierte. Dabei prallte er gegen einen Laternenmast. Im Anschluss fuhr der Unfallfahrer davon. Die Höhe der Reparaturkosten können noch nicht beziffert werden. Eine genaue Beschreibung des Lkw ist dem Zeugen nicht möglich, er soll in der Slowakei zugelassen sein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Aufprall des Lasters mit der Laterne noch beobachtet? Wer kann weiter Angaben zu dem in der Slowakei zugelassenen Laster machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

