POL-LDK: Folgemeldung - Schwer verletzt nach Zusammenstoß bei Hüttenberg-Hochelheim

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn-Dill vom 14.02.2023, 08.54 Uhr

Heute Morgen prallten auf der Landstraße zwischen Hochelheim und Rechtenbach ein Zweirad und ein Sprinter zusammen. Der Rollerfahrer trug schwere Verletzungen davon - der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt.

Gegen 07.00 Uhr war der 37-jährige Sprinterfahrer von Hochelheim in Richtung Rechtenbach unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Hüttenberger aus bisher nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem ebenfalls in Hüttenberg lebenden 38-jährigen Rollerfahrer frontal zusammenprallte.

Während der Rettungsarbeiten und der Begutachtung der Unfallstelle durch den Sachverständigen musste die Landstraße bis etwa 10.00 Uhr voll gesperrt werden.

