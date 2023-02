POL-LDK: + Motorhaube in Garbenheim zerkratzt + Glätte lässt Punto bei Blasbach rutschen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar-Garbenheim: Motorhaube zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannten an einem Skoda Kodiac zurückließen. Der schwarze SUV parkte am Montagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr in einem Hof in der Kreisstraße. Mit einem spitzen Gegenstand brachten die Täter Kratzer in den Lack der Motorhaube. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Blasbach: Glätte lässt Punto rutschen -

Auf winterglatter Fahrbahn verlor heute Morgen ein 36-Jähriger die Kontrolle über seinen Fiat. Der Hohenahrer war gegen 07.30 Uhr von Hohensolms in Richtung Blasbach unterwegs, als er mit seinem Punto gegen eine Leitplanke prallte. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

